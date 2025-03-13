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Dünya
AA 13.03.2025 10:15

ABD'de öldürülmesi planlanan 450 bin baykuş için Trump'a çağrı

ABD'de 19 Kongre üyesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, nesli tükenmekte olan benekli baykuşların korunması için çizgili baykuşların öldürülmesine yönelik geçen yıl onaylanan planı, "son derece maliyetli olması" gerekçesiyle iptal etmesini talep etti.

ABD'de öldürülmesi planlanan 450 bin baykuş için Trump'a çağrı

Kongre'nin Cumhuriyetçi Üyesi Troy Nehls ve Demokrat Üyesi Sydney Kamlager-Dove başta olmak üzere 19 üye, İçişleri Bakanı Doug Burgum'a, ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisinin (USFWS) baykuş planına ilişkin ortak mektup gönderdi.

Üyeler, mektupta Pasifik Kuzeybatı bölgesindeki ormanlarda benekli baykuşların neslinin tükenmesini önlemek amacıyla bu kuşların habitatını istila eden 450 bini aşkın çizgili baykuşun 30 yıl içinde öldürülmesine yönelik 2024'te onaylanan plana tepki gösterdi.

Bu planın "son derece pahalıya; baykuş başı 3 bin dolara mal olacağını" kaydeden Kongre üyeleri, 30 yıl içinde maliyetin 1,35 milyar doları aşabileceğini belirterek ABD'lilerin vergileriyle planın yürütülmesine karşı çıktı.

Kongre üyeleri, bu kadar geniş bir alanda planın nasıl yürütüleceğinin açıklanmadığını ifade ederek Burgum'a USFWS'nin baykuşların "topluca öldürülmesine" yönelik planının durdurulması çağrısı yaptı.

USFWS'nin 2024'te onaylanan planı kapsamında California, Oregon ve Washington eyaletlerinde atış eğitimli kişilere yetki verilerek 30 yıl içinde çizgili baykuşların öldürülmesi hedefleniyor.

Daha agresif tür olan çizgili baykuşların, nesli tükenmekte olan benekli baykuşların habitatını istila etmesi nedeniyle bu planla benekli kuşların neslinin tükenmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Planda 30 yıllık bu planın maliyetine ilişkin detay yer almıyor.

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