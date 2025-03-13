Trump'ın işten çıkarma kararı hukuksuz bulundu

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da görevli federal yargıç Sparkle Sooknanan, Grundmann'ın işten çıkarılması davasında kararını açıkladı.

Sooknanan, Trump'ın Grundmann'ı işten çıkarmasının hukuksuz olduğunu ve FLRA Başkanı'nın görevine geri dönmesi gerektiğini kaydetti.

Trump yönetiminin konuya ilişkin kullandığı argümanların "ABD Anayasasının sağladığı temel hakları altüst etmekle tehdit ettiğini" savunan Sooknanan, "Ancak bizimkisi bir otokrasi değil, bir denge ve denetim sistemi." ifadelerini kullandı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Washington'da görevli federal yargıç Beryl Howell 7 Mart'ta, Trump'ın Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) üyesi Gwynne Wilcox'u hukuka aykırı bir şekilde işten çıkardığına hükmederek görevine dönmesine karar vermişti.