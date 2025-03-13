Az Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.03.2025 10:30

Trump'ın işten çıkarma kararı hukuksuz bulundu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Federal Çalışma İlişkileri Kurumu (FLRA) Başkanı Susan Grundmann'ı işten çıkarmasının hukuksuz olduğuna karar verdi.

Trump'ın işten çıkarma kararı hukuksuz bulundu

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da görevli federal yargıç Sparkle Sooknanan, Grundmann'ın işten çıkarılması davasında kararını açıkladı.

Sooknanan, Trump'ın Grundmann'ı işten çıkarmasının hukuksuz olduğunu ve FLRA Başkanı'nın görevine geri dönmesi gerektiğini kaydetti.

Trump yönetiminin konuya ilişkin kullandığı argümanların "ABD Anayasasının sağladığı temel hakları altüst etmekle tehdit ettiğini" savunan Sooknanan, "Ancak bizimkisi bir otokrasi değil, bir denge ve denetim sistemi." ifadelerini kullandı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Washington'da görevli federal yargıç Beryl Howell 7 Mart'ta, Trump'ın Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) üyesi Gwynne Wilcox'u hukuka aykırı bir şekilde işten çıkardığına hükmederek görevine dönmesine karar vermişti.

ETİKETLER
Donald Trump Hukuk
Sıradaki Haber
ABD'de öldürülmesi planlanan 450 bin baykuş için Trump'a çağrı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
MSB kaynakları: Türkiye Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır
11:37
TikTok, Arnavutluk'ta resmen erişime kapatılıyor
11:51
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara geçit yok
11:41
YHT'ler bugüne kadar 97 milyon yolcu taşıdı
11:29
Teknoloji devlerinin yapay zekaları insansı robotlara dönüşüyor
11:31
Gazze'deki hasta çocukların hayatı abluka nedeniyle tehlike altında
İsfahan'daki "Ali Minaresi", işçiliği ve ihtişamıyla Selçuklu mimarisini bugünlere taşıyor
İsfahan'daki "Ali Minaresi", işçiliği ve ihtişamıyla Selçuklu mimarisini bugünlere taşıyor
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrâh
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrâh
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ