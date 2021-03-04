Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 11:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'deki kazada ölen 13 kişinin Meksikalı göçmenler olduğu ortaya çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Kazada ölen 13 kişinin, ABD'ye Meksika sınırından girenler göçmenler olduğu ortaya çıktı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza, ardında birçok soru işareti bırakmıştı.
Sınır hattında meydana gelen kazayla ilgili soruların cevapları netleşmeye başladı.
Kazada hayatını kaybeden 15 kişiden 13'ünün, Meksika sınırından ABD'ye giren yasa dışı göçmenler arasında yer aldığı açıklandı.
Göçmen kaçakçılığı süphesi
Kazaya karışan cipte 27 kişinin bulunması dikkat çekerken, polis göçmen kaçakçılığı konusunda şüphelenmişti.
Cipin henüz bilinmeyen bir sebeple karşıdan gelen çakıl yüklü kamyonla çarpıştığı duyurulmuştu.
Etiketler: ABD Meksika Trafik Kazası
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