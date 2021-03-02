Kaliforniya eyaletininin güneyinde, Meksika sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta, yolcu taşıyan minibüs ile çakıl taşıyan kamyon çarpıştı.

Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Minibüste 27 kişi bulunuyordu

Kazanın yaşandığı bölgenin yakınındaki El Centro Bölge Hastanesi Acil Servis Müdürü Judy Cruz, kazayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Minibüste 27 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yararlılardan 14'ü kaza mahallinde, 1'i ise hastanede hayatını kaybetti."

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.