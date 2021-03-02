Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 15 ölü
[Fotoğraf: İHA]
ABD'nin California eyaletinde yolcu taşıyan minibüs ile çakıl kamyonu çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.
Kaliforniya eyaletininin güneyinde, Meksika sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta, yolcu taşıyan minibüs ile çakıl taşıyan kamyon çarpıştı.
Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
Minibüste 27 kişi bulunuyordu
Kazanın yaşandığı bölgenin yakınındaki El Centro Bölge Hastanesi Acil Servis Müdürü Judy Cruz, kazayla ilgili şu bilgileri verdi:
"Minibüste 27 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yararlılardan 14'ü kaza mahallinde, 1'i ise hastanede hayatını kaybetti."
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD Trafik Trafik Kazası
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