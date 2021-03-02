Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Donbas bölgesinde incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı.

"Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürecek"

Michel, 2021'de Avrupa kıtasında savaş olmasının utanç verici bir gerçek olduğunu, Donbas'ta insanların hala ölmeye devam ettiğini söyledi.

Donbas'ı, bu durumun kabul edilemez olduğuna dikkati çekmek için ziyaret ettiğini dile getiren Michel, AB'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sarsılmaz olarak desteklediğini vurguladı.

Michel, AB'nin Donbas'ta tam ateşkesi desteklediğini, Ukrayna halkının yalnız olmadığını ve AB'nin Ukrayna tarafında olduğunu vurguladı.

Moskova'nın Minsk Anlaşması kapsamında üstüne düşenleri gerçekleştirmediğini belirten Michel, bu nedenle Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların süreceğini kaydetti.

Michel, Rusya'nın Donbas krizinde aracı değil, taraf olduğunu hatırlattı.

"Barışı diplomatik yolla istiyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, son haftalarda Donbas'ta provakosyonlar gerçekleştirildiğini ve 2 Ukraynalı askerin öldüğünü, bunun barışa giden yolda engel teşkil ettiğini söyledi.

AB'nin, Rusya'ya devam edecek baskısı için teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna'nın "Donbas'ta barışa diplomatik yolla ulaşmak istediğine" dikkati çekti.

Zelenskiy, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için barışa uluslararası partnerlerinin desteğiyle ulaşabileceklerini kaydetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.