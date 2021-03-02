Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve "Syrian Archive" adlı sivil toplum kuruluşlarından konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin çok sayıda kanıt, belge, fotoğraf ve görüntünün toplandığı belirtildi.

Ayrıca, Beşşar Esed rejimi hakkında "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediği gerekçesiyle Paris Adli Mahkemesine dün suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

"Suriye rejimi, kimyasal silahların üretimi ve kullanımı konusunda şeffaf değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Syrian Archive Direktörü Hadi al Khatib, Suriye rejiminin, kimyasal silahların üretimi ve kullanımı konusunda şeffaf olmadığını, rejimin bu saldırılardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

SCM Direktörü Mazen Darwish de ülkelerin, Esed rejiminin yargılanması için özel uluslararası mahkeme kurması gerektiğini ifade etti.

3 STK, Almanya'da da suç duyurusunda bulunmuştu

Söz konusu STK'lar, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Ekim 2020'de Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Savcılığa da suç duyurusunda bulunmuştu.

Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde düzenlediği kimyasal saldırılarda 1400'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.

Bu saldırıların ardından Doğu Guta, 2018'de de Esed rejiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporunda, Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silahla saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Rejimin Doğu Guta katliamından sonra da kimyasal silahla saldırılara devam ettiği belirtilen raporda, rejim güçlerinin söz konusu saldırıdan sonra 184 kez daha bu yolla sivilleri hedef aldığı ifade edilmişti.