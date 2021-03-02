ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC) Husilerin yöneticilerinden Mensur El Saadi ve Ahmed Ali İhsan El Hamzi'ye yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Açıkmada, gerekçe olarak iki ismin, "Yemen'deki iç savaştaki eylemleri ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeleri" gösterildi.

Söz konusu iki ismin, Yemenli sivilleri, komşu ülkeleri ve uluslararası sulardaki ticari gemileri etkileyen saldırıların elebaşları olduğuna işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu eylemler, İran rejiminin bölgedeki istikrarı bozucu ajandasına hizmet etmiş, Yemen'deki çatışmayı alevlendirmiş, bir milyondan fazla insanı yerinden etmiş ve Yemen'i açlık uçurumuna itmiştir."

Açıklamada, ABD yönetiminin Yemen'deki krizin sorumlularından hesap sormaya devam edeceğinin de altı çizildi.