Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması yönündeki kararla oluşan siyasi krizin çözülmesi gerektiği duyuruldu.

Gasparyan'ın 4 Mart'ta görevi bırakması bekleniyor

Cumhurbaşkanının, bu bağlamda Başbakan Nikol Paşinyan, Gasparyan ve Silahlı Kuvvetler komutanlarıyla görüştüğü belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kararname tasarısını imzalamama kararı aldı" dendi.

Sarkisyan'ın konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvuracağı kaydedilen açıklamada, "Olası yasa boşluğu göz ardı edilemez" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkedeki hukukçulara göre, başbakanın onayladığı kararname, yasalar gereği 3 gün geçmesinin ardından otomatik olarak devreye girebilir.

Bu çerçevede Gasparyan'ın 4 Mart'ta görevi bırakması bekleniyor.

Paşinyan'ın istifası için muhtıra verilmişti

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi geri göndermişti.

Başbakan Paşinyan da aynı kararnameyi Cumhurbaşkanlığına tekrar sunmuştu.