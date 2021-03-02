Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da 17 bin 83 yeni vaka
[Fotoğraf: Arşiv]
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 17 bin 83 yeni vaka tespit edildi.
İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 335 bin 983 testte 17 bin 83 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı toplam 2 milyon 955 bin 434’e yükseldi.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 430 bin 996'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 327'ye çıktı.
Son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 343 artarak 98 bin 288'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 10 bin 57 artışla 2 milyon 426 bin 150'ye ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 434 bin 131 oldu.
Aşılananların 1 milyon 424 bin 677'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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