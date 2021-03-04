Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AFP
35 dolara satıldı, şimdi paha biçilemiyor
["AFP PHOTO/SOTHEBY'S/HANDOUT" ]
ABD'de eski eşyalar arasında 35 dolara satılan bir kase 15’inci yüzyıl Çin hanedanına ait çıktı. Kaseye paha biçilemese de 500 bin dolardan açık arttırmaya çıkarılabileceği belirtiliyor.
ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan bir kişi bahçe satışından çiçek motifli bir kase aldı.
Kasenin durumundan şüphelenen alıcı önce seramik uzmanlarına fotoğraflarını gönderdi, ardından daha yakından incelemek için müzayede evine götürdü.
15. yüzyıla ait çıktı
Uzmanlar kasenin 15. yüzyılda Çin’de hüküm süren Ming hanedanına ait olduğunu belirledi. O kaseden dünyada yalnızca 5 tane var.
Kaselerin ikisi Tayvan'da, ikisi Londra'da ve biri Tahran'da müzelerde bulunuyor.
500 bin dolardan sarışa çıkarılacak
Kasenin değeri tam olarak biçilemiyor ancak açık arttırmaya muhtemelen 500 bin dolar üzerinden çıkacak.
Kasenin yıllar önce Çin’den çıkıp ABD’de bir evin bahçesinde eski eşya satışına nasıl girdiği ise gizemini koruyor.
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