Dünya
AA 13.11.2025 15:53

ABD'de yeni H3N2 influenza virüsünün alt türüne ilişkin endişeler artıyor

H3N2 influenza virüsünün yaz aylarında ortaya çıkan yeni bir alt türünün İngiltere, Kanada ve Japonya'da yayılmaya başlaması, grip mevsiminde ABD'de "şiddetli grip" salgınına ilişkin endişeleri artırıyor.

ABD'de yeni H3N2 influenza virüsünün alt türüne ilişkin endişeler artıyor

NBC News'ün haberine göre, İngiltere, Kanada ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkede "H3N2" influenza virüsünün alt türünün sebep olduğu vakalarda artış gözlemlenirken, yaklaşan grip mevsimi öncesinde ABD'de grip salgınının şiddetli olabileceği düşünülüyor.

H3N2 virüsü yaz boyunca birçok kez mutasyona uğradığı için mevcut grip aşısında yer alan H3N2 türünden belirgin şekilde farklılaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Solunum Tehditleri Birimi Başkanı Wenqing Zhang, haziran ayında tespit edilen yeni H3N2 versiyonunun, kuzey yarımkürenin bazı ülkelerinde hızla yayıldığını ve baskın hale geldiğini ifade etti.

Glasgow Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Antonia Ho, dünya çapında yayılan H3N2 virüsünün, yaz boyunca 7 kez mutasyona uğradığını ve bu nedenle mevcut grip aşısında yer alan H3N2 türünden "belirgin şekilde farklılaştığını" belirtti.

İngiltere, Kanada ve Japonya'daki grip vakalarında artış

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Direktörü James Mackey ise, ülkede geçen yıla kıyasla üç kat daha fazla grip vakası görüldüğünü belirterek sert bir kış beklendiğini ifade etti.

Saskatchewan Üniversitesi Viroloji Uzmanı Angela Rasmussen, Kanada'da vakaların arttığını vurgulayarak, H3N2'nin genellikle diğer grip türlerine kıyasla daha ağır seyrettiğini ve özellikle yaşlılarda ciddi komplikasyonlara yol açtığını kaydetti.

Rasmussen, Japonya'da grip sezonunun bu yıl "olağan dışı derecede erken ve şiddetli" geçtiğini belirterek bunun "eşi benzeri görülmemiş" bir durum olduğunu vurguladı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının verilerine göre, Tokyo'da 4 Kasım itibarıyla grip vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat arttı.

Ülke genelinde 2 binden fazla kreş ve okul, kısmen veya tamamen kapatıldı.

ABD'de durum belirsizliğini koruyor

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül'den bu yana ulusal grip vakalarına ilişkin ayrıntılı rapor yayımlamazken, yeni H3N2 alt türünün ABD'de yayılıp yayılmadığına ilişkin net bilgi bulunmuyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı William Schaffner, CDC'de yaşanan "büyük çaplı işten çıkarmaların" veri toplama ve analiz süreçlerini daha da geciktirebileceğini ifade etti.

Söz konusu hastalığa ilişkin araştırmalar için "eyalet laboratuvarlarına ve akademik laboratuvarlara bağımlı olacaklarını" aktaran Schaffner, "Bilgiler, CDC'den önceki yıllarda olduğu kadar kapsamlı, merkezi ve hızlı bir şekilde analiz edilip iletilmeyecek." ifadesini kullandı.

Grip aşısı

Küresel sağlık otoriteleri ve ilaç şirketleri, her yıl şubat ayında kuzey yarımkürenin sonbahar aşısına dahil edilecek grip türlerini belirliyor.

Bu yılki aşıda iki influenza A ve bir influenza B türü bulunuyor.

Yetkililer, grip aşısının enfeksiyonu tamamen engellemediğini ancak hastalığın şiddetini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.

İngiltere'de yetkililer, bu yılki aşının yetişkinlerde hastaneye yatışı yaklaşık yüzde 40 oranında engellediğine dair ilk bulguları paylaştı.

