Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de yaşayan 100 yaşındaki Türk COVID-19'dan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
COVID-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
Chicago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesi 20 Nisan'da Chicago'daki Türk mezarlığına defnedilecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Etiketler: Türk Safa Mediha Süleyman koronavirüs covid-19 abdSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 06:47
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