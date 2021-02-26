Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 23:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de yangın: Otobüsler küle döndü
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir sanayi bölgesinde çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Okul servis otobüslerinin bulunduğu alana sıçrayan yangında 10'dan fazla otobüs küle döndü. Bir itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı.
Sanayi alanında çıkan yangın önce fabrikaya, ardından okul otobüslerinin park alanına sıçradı. Korkutan yangın, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi.
Los Angeles kentindeki yangında facianın eşiğinden dönüldü. Bölgedeki sanayi alanında çıkan yangın çevreye sıçradı.
Palet fabrikası ve okul servis araçlarının bulunduğu alan yandı. Duman bulutu metrelerce yükseğe ulaştı.
Çok sayıda itfaiyecinin müdahalesiyle güçlükle söndürülebilen yangında, bir itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı.
10'dan fazla okul servis otobüsü ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış noktasına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.
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