Koronavirüs yaklaşık 2 sene boyunca tüm dünyayı etkisi altına aldı.

1 milyonun üzerinde insanını salgında kaybeden ABD, bu süreçten en fazla etkilenen ülke oldu.

Oranı bir haftada yüzde 50 arttı

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verileri ise tedirginliğe neden oldu. Endişenin sebebi Omicron'un alt varyantlarından olan XBB'nin ABD'deki vakaların yüzde 41'ine ulaşması.

Haftalık yaklaşık 400 bin vakanın görüldüğü ülkede bu oranın bir hafta önce yüzde 21'lerde olması varyantın yayılım hızının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Bağışıklıktan kaçıyor mu?

İlk defa ağustos ayında Hindistan'da ortaya çıkan XBB varyantının ülkede baskın varyant haline gelmesi bekleniyor.

Uzmanlar XBB'nin hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlayan ek bir mutasyona sahip olduğu için yüksek derecede bağışıklıktan kurtuluyor gibi göründüğünü belirtiyor.

XBB'nin önceki türlere kıyasla daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair ise yeterli kanıt bulunmuyor.