Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva düzenlenen yemin töreniyle görevi devraldı.

Yeni devlet başkanı Ulusal Meclis'teki konuşmasında yoksullukla mücadele sözü verdi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekleneceğini, Amazon ormanlarının korunacağını söyledi.

Brezilya’da seçimleri kazanan Lula Da Silva yemin töreniyle görevi devraldı. pic.twitter.com/D2zJI9YxXD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 1, 2023

3. Lula da Silva dönemi

Lula da Silva 2003 ile 2010 arasında da iki dönem Brezilya Devlet Başkanlığı yaptı.

1945'te dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lula da Silva,hayli meşakkatli geçen yılların ardından 2003'te devlet başkanı seçildi.

2010 yılından sonra iktidarının önü yasal engellerle kesildi. Yasalar üst üste 3 dönem seçilmesine izin vermediği için 2011'de aday olamadı.

Seçimlerde Dilma Roussef'i destekledi ve devlet başkanı olmasını sağladı. Dilma Rouseff, 2016 yılında Brezilya Senatosu tarafından görevinden azledildi.

Rouseff'le aynı partiden olan Lula da Silva'ya ise 18 yıl hapis cezası verildi

Yoksulluğun azaltılması politikasıyla öne çıkıyor

2 yıla yakın hapis yattıktan sonra tahliye olan Lula Da Silva hakkındaki hükümler 2021 yılında iptal edildi ve seçimlere katılmasının önü açıldı.

Lula da Silva, seçimlerde rakibi Jair Bolsonaro'yu geride bıraktı.

78 yaşındaki devlet başkanı ülkede yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalarıyla öne çıkıyor.