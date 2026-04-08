ABD'de Trump'ın "görevden alınması" çağrısı

ABD'li Demokrat Senatör Ed Markey, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin görüntülü paylaşım yaptı.

Savaş yetkileri kararının yeterli olmadığını ve "İran'daki bu yasa dışı savaşı" durdurmaları gerektiğini belirten Markey, Trump'ın azlinin en öncelikli konu olduğunu ve Beyaz Saray'da "savaş suçlusu" istemediklerini ifade etti.

Markey, "Temsilciler Meclisi, Donald Trump'a karşı azil maddelerini görüşmek ve geçirmek üzere toplanmalıdır. Ardından Senato onu görevden almalıdır." görüşünü paylaştı.

Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Seth Moulton da X'ten yaptığı paylaşımda, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese rağmen "Trump'ın suç işlediğini" savundu.

Moulton, "Kongre, çalışmalarına geri dönmelidir, ülkemize ve dünyaya daha fazla zarar vermeden önce (Trump'ı) onu görevden almalıdır." yorumunu yaptı.

Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan, İran halkına karşı soykırım tehdidinde bulundu." ifadesine yer verdi.

Cortez, "İster kabinesi ister Kongre tarafından olsun, Başkan görevden alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Üyesi John Larson da konuya ilişkin açıklamasında, "(Trump'ın) İran'da yürüttüğü yasa dışı savaş, sadece ABD’li aileler için fiyatları yükseltmekle kalmıyor, Amerikan hayatlarına da mal oluyor." ifadesini kullanarak, Başkan'a karşı azil maddeleri sunduğunu açıkladı.

Trump'ın tehdidi

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.