Dünya
ABD'de Trump karşıtı gösteriler düzenlendi18 Aralık 2019 Çarşamba 13:01 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 13:15
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesini isteyen binlerce kişi, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Temsilciler Meclisi'nde yapılacak olan azil oylaması öncesi protestocular, ellerinde dövizlerle meydanlara indi.
New York'ta Times Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici sloganlar attı, konuşmalar yaptı.
[Fotoğraf: Reuters]
Göstericiler, Temsilciler Meclisi'ne Trump'ın azledilmesi çağrısında bulundu.
Ülke genelindeki gösteriler eş zamanlı olarak düzenlendi.
[Fotoğraf: Reuters]
Trump'a yönelik azil maddelerinin yer aldığı taslak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda salt çoğunlukla kabul görürse, Senato'ya gönderilecek.
Kaynak: DHA
Etiketler: Trump azil soruşturması