Dünya
Pakistan’da çocuk felci aşılama ekibine saldırı: 2 ölü18 Aralık 2019 Çarşamba 12:49 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 12:50
Pakistan’da çocuk felci aşılama ekibine düzenlenen saldırıda ekibin güvenliğini sağlayan polislerden 2’si hayatını kaybetti.
Pakistan’da çocuk felci aşılama ekibine yönelik saldırıda, ekibin güvenliğini sağlayan polislerden 2'si hayatını kaybetti.
Polis, “Çocuk felci aşı ekibiyle görevlerini sürdüren 2 polis memuru öldürüldü. Saldırganlar tespit edilemedi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Pakistan çcocuk felci aşı saldırı çocuk felci aşısı