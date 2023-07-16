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Dünya
TRT Haber 16.07.2023 17:17

ABD'de toplu cinayetler 17 yılın zirvesinde

ABD'de toplu cinayetler son 17 yılın en yüksek seviyesini gördü. Verilere göre, ülkede Ocak 2023'ten bu yana 140'tan fazla kişi öldürüldü.

ABD'de toplu cinayetler 17 yılın zirvesinde
[Fotograf: Reuters]

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, günlük gazete USA Today ve Northeastern Üniversitesi ortak bir çalışma yürüttü.

Buna göre, ülkede 1 Ocak-30 Haziran arasında 28'den fazla toplu cinayet gerçekleşti.

Saldırıların yüzde 99'unda ateşli silah kullanıldı.

Verilerin, ABD'de silah ve nüfus artışıyla paralellik taşıdığı tahmin ediliyor.

ABD'de bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için bazı adımlar atıldı.

Geçen sene yürürlüğe giren yasa tasarısı ile silah ruhsatı alma yaşı 18'den 21'e çıkarıldı.

Bazı eyaletler düzenledikleri kampanyalarla silahlarını teslim edenlere hediye çeki veriyor.

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