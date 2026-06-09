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Dünya
AA 09.06.2026 13:01

ABD'de Texas'ın ardından New Mexico'da da hayvanda et yiyen parazit görüldü

ABD'nin Texas eyaletinde 60 yılın ardından bir hayvanda et yiyen parazit olarak bilinen "Yeni Dünya Vida Kurdu"nun (NWS) tespit edilmesinin ardından, bu parazite New Mexico'da da rastlandı.

ABD'de Texas'ın ardından New Mexico'da da hayvanda et yiyen parazit görüldü
[Fotoğraf: Getty Images]

ABD Tarım Bakanlığından (USDA) yapılan açıklamada, Texas'ın ardından New Mexico eyaletinde de NWS vakasına rastlandığını doğruladı.

Açıklamada, NWS vakasının ilk görüldüğü Texas'ta 3 buzağı ve bir keçinin yanı sıra New Mexico'daki Lea County'de bir köpekte et yiyen parazitin tespit edildiği kaydedildi.

New Mexico eyalet veteriner yetkilisi Samantha Holeck, yaptığı açıklamada köpeğin bulunduğu evin çevresinin soruşturulduğunu ve enfekte olmuş diğer sineklere rastlanması halinde bölgedeki incelemelerin artırılacağını belirtti.

Florida Üniversitesinden böcek bilimci Edward Burgess, gelecek günlerde yeni vakalara rastlanabileceği konusunda uyardı.

ABD'de 4 Haziran'da Texas'ın, Meksika sınırına yaklaşık 48 kilometre mesafedeki La Pryor kasabasında bir buzağının göbek bağı bölgesinde et yiyen parazitin saptandığı bildirilmişti.

Bunun, 1966'dan bu yana bir hayvanda görülen ilk NWS vakası olduğu belirtilmişti.

Parazitlerin yayılmasını engellemek amacıyla bölgeye milyonlarca "kısırlaştırılmış vida kurdu sineğinin" salınması için hazırlıklara başlanmıştı.

Yalnızca bir kez çiftleşme özelliğine sahip olan dişi sineklerin, bu yöntemle döllenmemiş yumurta bırakması ve böylece yeni larvaların oluşmasının engellenmesi hedefleniyor.

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