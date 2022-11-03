ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,6 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetmiş, ikinci çeyrekte de yüzde 4,1 gerilemişti.

Üretim yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ve çalışma saati yüzde 2,4 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 1,4 azaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artış gösterdi.

Birim emek maliyetinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,1 artması bekleniyordu. Bu dönemde beklenenden az artan birim emek maliyeti, ikinci çeyrekte yüzde 8,9 yükseliş kaydetmişti