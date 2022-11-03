Dışişleri Bakanı Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Lavrov, tahıl anlaşmasının yeniden başlaması konusunda Türkiye'nin girişiminden memnun olduklarını ifade etti.

Lavrov, Ukrayna'nın Türk tarafına verdiği garantilerin kendilerini rahatlattığını ancak Kiev'in de anlaşmayı sürdürmek için verdiği tüm taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin gıda ihtiyacını karşılamak için tahıl taşıyan Ukrayna gemilerinin güzergahına işaretle Lavrov, "Kiev, Türkiye'nin önerisi üzerine insani (deniz) koridorlarının bir daha askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair garantiler imzaladı." dedi

Öte yandan Lavrov, Donbas bölgesinin nüfusunun korunması,"Rusya ile manevi ve dini bağlarını korumak isteyen" yerel halka karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Ürdünlü Bakan Safedi de konuşmasında Suriye krizi, ülkesinin güvenliğini tehdit eden tehlikeler ve bu tehdidi etkisiz hale getirmek için atılması gereken adımlara değindi.

Suriye'nin güneyindeki sorunları ele almak için "Ürdün-Rusya koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu" söyleyen Safedi, "Ürdün Suriye'nin güneyindeki durumun devam etmesi halinde ulusal güvenliği korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Filistin meselesiyle ilgili olarak Rusya ile "iki devletli çözümün alternatifi olmadığı" konusunda hem fikir olduklarını kaydeden Safedi, aynı zamanda "İsrail'in gerginliği tırmandırmasına" karşı da uyarıda bulundu.

Lavrov, bugün erken saatlerde ne kadar süreceği açıklanmayan resmi ziyaret için Ürdün'e gelmişti. Lavrov'un Kral 2. Abdullah ile görüşmesi bekleniyor.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini" duyurmuştu.