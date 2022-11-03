Colonna, Twitter'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden yeniden başlamasının iyi haber olduğunu belirterek Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye'nin burada oynadığı kilit rolü selamladığını ifade etti.

Fransız Bakan, birkaç gün sonra süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.