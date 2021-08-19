New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.

Due to a police investigation please avoid the area of West 45 Street to 48 Street on Broadway to 7th Avenue in Manhattan. Update to follow. pic.twitter.com/EeRzJy5BuX — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021

[Fotoğraf: Reuters]

Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.

Meydan tekrar açıldı

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından, "Times Meydanı'ndaki paket kaldırıldı ve şüpheli olmadığı anlaşıldı." açıklaması yapıldı.

Kapatılan Times Meydanı, NYPD bomba imha ekibinin incelemesinin ardından kısa süre sonra tekrar açıldı.