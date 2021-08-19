Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 386 kişiye zatürre teşhisi konuldu, 844 kişide de virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 146 bin 459 oldu.

COVID-19 tespit edilen 791 hastanın taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 139 bin 21 olurken, son 24 saatte 8 kişinin vefat etmesiyle virüs nedeniyle bugüne kadar ölenlerin sayısı bin 2'ye çıktı.

1 Kasım'a kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması bekleniyor

Son 24 saatte yapılan 107 bin doz aşı ile ülkede COVID-19'a karşı uygulanan aşı miktarı 12,5 milyon doza yükseldi.

1 Nisan’dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede 1 Kasım'a kadar ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor.

Ülkede aşılama için Moderna, Vaxzevria, Çin’in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.