Siyahi George Floyd'un beyaz bir polis tarafından göz göre göre öldürülmesi ABD'deki ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Mayıs ayından bu yana düzenlenen protesto gösterileri ise ülkeyi yangın yerine çevirdi.

Yıllardır verilen mücadeleye rağmen ırkçılığın devam etmesine tepki gösteren bir grup siyahi, ilginç bir yola başvurdu.

19 aile biraraya gelerek, ırkçılığın güçlü olduğu Georgia eyaletinde ortaklaşa 364 dönüm arazi satın aldı.

"Georgia Özgürlük Girişimi" adı altında toplanan siyahilerin hedefi ise, ırkçılığın giremediği bir kent kurmak.

Arazi için yaklaşık 12 milyon 750 bin lira ödendi, İnşaat çalışmalarına da hemen başlandı.

Girişimi yöneten emlakçı Ashley Scott, ırkçılıkla mücadele için sokaklarda protestonun ötesinde bir şeyler yapmak gerektiğini dile getirdi.

"Kendi sorunlarımıza çözüm arayabileceğimiz bu güvenli alanı yaratmak istedik” dedi.

Girişime katılanlar sürecin planlamasını ve koordinasyonu da salgın dolayısıyla video konferans yoluyla yaptı.

Katılımcılar sık sık biraraya gelerek özgür günlerin hayalini birlikte kuruyor.

Girişim sosyal medyada da heyecan yarattı, yapılan yorumlarla girişime destek verildi.