Siyahi ve Latin karşıtı nefret suçlarının işlendiği ülkede, Asya kökenlilere yönelik ırkçılık da yükselişe geçti.

New York'ta bir siyahi, Asya kökenli birine saldırdı. Sabah saatlerinde caddede yürüyen bir kadına yaklaşan siyahi adam, önce "Siz buraya ait değilsiniz" diye bağırdı ve ardından 65 yaşındaki Asya kökenli kadını tekmeyle yere savurdu.

Güvenlik görevlisi müdahale etmedi

Saldırgan, yere düşen kadını tekmelemeye devam etti. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın hastaneye kaldırılırken, binanın içindeki güvenlik görevlisinin de olaya müdahale etmemesi dikkati çekti.

Asyalılar saldırılar arttı

Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte, ülkedeki Asya kökenlilere yönelik saldırılar arttı.

Geçtiğimiz günlerde Atlanta'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda da 6'sı Asyalı 8 kişi hayatını kaybetmişti.