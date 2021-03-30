Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara göre, İran Meclisi önünde toplanan yaklaşık 200 Tahranlı söz konusu anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

"Vatanı satanlara ölüm"

Protestocular, "İran satılık değildir", "Vatanı satanlara ölüm", "Savaşacağız, öleceğiz ve İran'ı geri alacağız" sloganları attı.

Elburz ve İsfahan eyaletlerinde de valilik önünde toplanan vatandaşlar anlaşmayı protesto etti. Kullanılan dövizlerde "Çin, İran'dan defol", "Anlaşmanın iptal edilmesini istiyoruz" yazıldığı görüldü.

Ayrıca, Avusturalya'nın Sidney kentinde yaşayan İranlılar da Çin konsolosluğu önünde söz konusu anlaşmayı protesto etti.

İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması

27 Mart 2020 tarihinde, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2016 yılındaki Tahran ziyaretinde ilk defa gündeme gelen İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.