İngiltere'de öğrenciler Everyone's Invited adlı bir internet sitesi kurdu. Sitede cinsel tacize ve istismara uğrayanlar yaşadıklarını anlattı.

8 bin kişi cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Artışın nedeni cinsel içerikli yayınlar

Cinsel istismar faillerin çoğunun aynı okulda ya da aynı sosyal gruplarda olduğu iddia ediliyor. Yetkililere göre bu artışın nedeni cinsel içerikli yayınlar.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi de çocukların cinsellik kavramlarının erozyona uğradığı uyarısını yapıyor.



Hükümet harekete geçti

Konsey, bu konuda polis yardım hattı kurulacağını söyledi ve "suç niteliği taşıyan iddiaları soruşturma" sözü verdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, mağdurların yardım hattını arayarak tavsiye ve desteğe erişebilmelerini sağlayacağı belirtildi.

"Okullar gençlerin kendilerini güvende hissettikleri bir ortam olmalı"

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, olayları "şok edici ve iğrenç" diye tanımlayarak şunları söyledi:

"Uygun önlemleri alacağız. İster bağımsız bir okul, ister devlet okulu olsun hiçbir okul, cinsel istismarın gerçekleşebileceği yer olamaz. Okullar gençlerin kendilerini güvende hissettikleri bir ortam olmalıdır."

Williamson, çocukların rahatsız edici bir durumu öğretmen, aile üyesi veya polis gibi güvendikleri birine bildirmesi gerektiğini belirtti.

Okullar da inceleme başlattı

Avam Kamarası Eğitim Seçme Komitesi Başkanı Robert Halfon, bu kadar çok kız öğrencinin cinsel tacize uğramasının nedenini bulmak için tam bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

İddiaların hedefindeki özel okullar arasında bulunan Highgate Okulu, cinsel taciz iddialarıyla ilgili inceleme başlattığını ve cinsiyetçilik karşıtı bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu.

Dulwich College da "Tarif edilen davranışlar üzücü ve tamamen kabul edilemez. Mağdurlarla deneyimlerini ve endişelerini dinlemek için buluşuyoruz ve onlara göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.