Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/nOoIgKFNwe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2021
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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