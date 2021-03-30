Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Brezilya'da deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü
Brezilya'da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonda meydana gelen patlamada 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Brezilya’nın Goias eyaletine bağlı Campo Alegre kenti girişinde bulunan otoyol gişelerine, deodorant yüklü kamyon çarptı.
4 kişi hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisi ile kamyonda patlama meydana geldi.
Patlama sonrası çıkan yangın kamyonda bulunan deodorantların etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Federal Otoyol Polisi (PRF), patlama sırasında gişelerde bekleyen başka bir araçta bulunan 1’i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, gişelerde görevli 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
PRF, şoförün aşırı hız yaptığını söyledi.
Etiketler: Brezilya
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