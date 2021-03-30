Hoca Ahmet Yesevi'nin yeğeni ve öğrencisi Yusuf Ata tarafından 13. yüzyılda yazılmış tarihi el yazmaları, mühürlü belgeler ve soyağacı, 3,5 metre uzunluğunda ve Çağatay dilinde yazılmış.

Ailenin Türkistan kentindeki evinde muhafaza edilen bu belgeler, müzeye bağışlanacak. Belgede yazanlar, birçok dile tercüme edilecek.

Tarihi belgeler nesilden nesile aktarıldı ve Hoca Ahmet Yesevi’nin yeğeni Yusuf Ata'nın torunları tarafından korundu.

"Sovyetler döneminde kimseye gösteremedik"

Asırlar boyunca muhafaza edilen belgeler şimdi gün yüzüne çıkarıldı.

Yusuf Ata'nın torunu Saidalim Yuldaşev, "Sovyetler Birliği döneminde bu belgeyi hiç kimseye göstermiyorduk. O dönemde bu tür belgeyi ne kendimiz saklayabiliyorduk ne de başkalarına verebiliyorduk. Bu belgenin gün yüzüne çıkma vakti geldi" dedi.

"Ahmet Yesevi'ye 12 çeşit üzüm ikram ediliyor"

Belgelerde Hoca Ahmet Yesevi dönemine ait önemli kararlar, yer isimleri, sınır bilgileri, insanların günlük yaşamlarına dair detaylar da yer alıyor.

Saidalim Yuldaşev, "Hoca Ahmet Yesevi'nin, öğrencileri tarafıdan misafir edildiğinde sofradaki yemeklere dair bilgiler var. Hoca Yesevi'ye 12 çeşit üzüm ikram ediliyormuş" dedi.

Belgeler müzeye teslim edilecek

Çağlara meydan okuyan belgeler Hazret Sultan Tarih ve Kültürü Koruma Müzesi’ne teslim edilecek.

Hazret Sultan Müze Müdür Nurbolat Ahmetjanov, "Ortaya çıkarılan bu tarihi belgeler, müze uzmanları tarafından incelenecek. Daha önce hiç bilinmeyen yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Belgeleri Kazakçaya tercüme edip, kitap olarak yayımlamayı düşünüyoruz" dedi.

Hazret Sultan Müze Müdürü Nurbolat Ahmetjanov, Hoca Ahmet Yesevi’ye ilişkin araştırma çalışmaların hem yurtiçi hem de yurtdışında süreceğini vurguladı.