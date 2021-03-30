COVID-19 vakaları azaldı derken ABD’de vakalarda önemli bir artış yaşandı.

ABD’nin yedi günlük ortalamasında yeni COVID-19 vakaları önceki haftaya göre yüzde 10 artarak yaklaşık 60 bin vakaya ulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Walensky, basına yaptığı açıklamada “Beklediğiniz haberi veremeyeceğim. Yaklaşmakta olan kıyametle ilgili hislerimi yansıtacağım" dedi.

Walensky gelen dördüncü dalga ile ilgili korkusunu belirtirken, halkı kısıtlamalara uymaya ve COVID-19 aşısı yaptırmaya çağırdı.

Sağlık yetkilileri, kısıtlamaların kakmasıyla vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Son verilere göre Oklahoma dışında tüm eyaletlerde 10 binden fazla vakada COVID-19'un daha bulaşıcı "İngiliz varyantı" görüldü.

Ülkenin aşılama program kapsamında ise, şimdiye kadar 143 milyondan fazla dozun uygulandığı belirtiliyor.