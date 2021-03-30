Başkan Biden, dün başkent Washington'daki Vietnam Gazileri Anıtı'na, programında açıklanmayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Anıta çiçek bırakan Biden, bir süre anıtta yazılı asker isimlerini okudu.

[Fotoğraf: Reuters]

Ziyarete Biden'ın eşi Jill Biden da eşlik etti.

ABD'de 29 Mart, Ulusal Vietnam Savaş Gazileri Günü olarak anılıyor.

Vietnam Savaşı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1950'de bağımsızlığını ilan eden Vietnam, 1954'te imzalanan Cenevre Anlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam olarak ikiye bölündü.

Cenevre Antlaşması'na göre, 1956'da yapılacak referandum ile Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam birleşecekti.

Çin ve Sovyetler Birliği'nin desteklediği Kuzey Vietnam, Vietnam'ın tamamını ele geçirip bölgenin tamamında komünist rejim kurmak istiyordu.

ABD'nin destek verdiği Güney Vietnam ise bölgede komünist bir yönetimin hakim olmasını engellemeye çalışıyordu. ABD, başlarda askeri yardım yaptığı Güney Vietnam yönetimini desteklemek için bölgeye yüz binlerce asker gönderdi.

Yaklaşık 20 yıl süren savaşta ABD 60 bin civarında askerini kaybetti.