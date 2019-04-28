San Diego Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.30'da (TSİ 21.30) Congregation Chabad adlı sinagogda silahlı saldırı olduğu ve olaya müdahale edildiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin San Diego kentinde, bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi 4 kişi yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/iWz131lF86 pic.twitter.com/8rIdTTz8HZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Nisan 2019

San Diego Belediye Başkanı Steve Vaus, bu sabah kentteki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıdaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olayda 19 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini belirten Vaus, bir din adamı, bir erkek ve bir kız çocuğunun da yaralandığını aktardı.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA