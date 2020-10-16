ABD'de başkanlık seçimi yaklaştı. Adayların birbirlerine karşı eleştirilerin dozu kaçtı.

İki başkan adayı, ABD tarihinin en kötü üsluba sahip münazaralarına imza atıyor.

"Palyaço", "yalancı", "ırkçı" kelimeleri ikilinin birbirine kullandığı ifadelerden yalnızca birkaçı.

İkinci canlı münazaranın iptalinin ardından Trump ve Biden ayrı kanallarda seçmenlerin sorularını yanıtladı.

İkilinin birbirine yönelik ifadeleri için "ABD'nin en çirkin seçim tartışması" yorumu yapılıyor.

Trump'ın kampanya danışmanı yayın sırasında Biden'la dalga geçen bir tweet attı

Biden'ı çocuklara hikaye ve oyunların anlatıldığı bir dizi karakterine benzettiğini söyledi.

İkilinin 22 Ekim'de gerçekleştireceği son münazarada hakaretlerin daha da artacağı görüşü hakim.