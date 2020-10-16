Dünyada koronavirüs için birçok aşı çalışması yürütülüyor. Binlerce gönüllü üzerinde aşı denemeleri yapılıyor.

Ancak bunlardan biri diğer aşı çalışmalarında farklı bir yöntem izliyor.

İngiltere'de bir biyoteknoloji firması aşı denemesi yaptığı gönüllülere belli bir süre sonra kontrollü şekilde koronavirüs enjekte edecek.

Aşı yaptıran gönüllü deneklerin sonradan aldıkları koronavirüsle enfekte olup olmadıklarına bakılacak.

Denekler karantinaya alınarak virüsün vücuttaki etkisi gözlemlenecek.

Firma bu yöntem ile daha hızlı sonuca varmayı ümit ediyor.

Aşının binlerce kişi yerine az sayıda gönüllüde denenerek daha etkili bir değerlendirme yapılabileceği tahmin ediliyor.

Firma, çalışmalara başlamak için İngiliz hükümeti ile görüşme halinde.

Ancak bu yöntem, ölümcül bir hastalığın bilerek bir insana enjekte edilmesinin doğru olmadığı yönünde eleştiriliyor.

