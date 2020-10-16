Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çin’de gökyüzünde dört güneş belirdi
Çin’de gökyüzünde dört güneş birden belirdi. Nadir rastlanan doğa olayı, görenleri şaşırttı.
Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde sabah uyananlar gökyüzünde dört güneşle karşılaştı.
Aslında güneşlerden biri gerçek, diğerleri ise ışık yansımasıydı.
Parheli olarak da bilinen ve nadir görünen doğa olayı birkaç saat boyunca devam etti.
"Yalancı güneşler" birçok farklı açıdan görüntülendi.
Parheli, yani yalancı güneş atmosferde bulunan küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla oluşuyor.
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