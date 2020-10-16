Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde sabah uyananlar gökyüzünde dört güneşle karşılaştı.

Aslında güneşlerden biri gerçek, diğerleri ise ışık yansımasıydı.

Parheli olarak da bilinen ve nadir görünen doğa olayı birkaç saat boyunca devam etti.

"Yalancı güneşler" birçok farklı açıdan görüntülendi.

Parheli, yani yalancı güneş atmosferde bulunan küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla oluşuyor.