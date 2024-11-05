ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devrede

Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı.

Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı.

Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.