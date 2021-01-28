Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de, rehin alınan bebeği kurtarma operasyonu polis kamerasında
ABD'nin Phoenix kentinde polis, bir bebeği rehin alan ve etrafa rastgele ateş açan adamı etkisiz hale getirdi. Operasyon, polis kamerasınca anbean kaydedildi.
Bebeğinin, eşi tarafından rehin alındığını bildiren bir kadın, polisi harekete geçirdi.
Olay yerine giden ekipler, elindeki silahla etrafa rastgele ateş açan 37 yaşındaki Paul Bolden'a "silahı bırak" çağrısı yaptı.
Çağrıya uymayan adam, vurularak etkisiz hale getirildi.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Operasyon görüntüleri polis tarafından servis edildi.
Etiketler: ABD
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