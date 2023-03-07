Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada 35 kişi gözaltına alındı
ABD'nin Georgia eyaletinde protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada 35 kişi gözaltına alındı.
Atlanta Polis Departmanından (APD) yapılan yazılı açıklamada, eyalete bağlı Atlanta kentinde yapılması planlanan Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi'nin inşasını durdurmak isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, siyah kıyafetli göstericilerin inşaat alanına girerek emniyet yetkililerinin üzerine büyük kayalar, tuğlalar, molotofkokteyli ve havai fişek fırlattığı kaydedildi.
İnşaat alanındaki malzemelerin göstericiler tarafından yakılarak tahrip edildiği ifade edilen açıklamada, 35 protestocunun gözaltına alındığı aktarıldı.
Açıklamada, "Polis Şehri"nin (Cop City) inşasını protesto eden göstericilerin ilerleyen günlerde de gösterilerine devam edebileceği kaydedildi.
Etiketler: ABD
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