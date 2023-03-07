Atlanta Polis Departmanından (APD) yapılan yazılı açıklamada, eyalete bağlı Atlanta kentinde yapılması planlanan Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi'nin inşasını durdurmak isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, siyah kıyafetli göstericilerin inşaat alanına girerek emniyet yetkililerinin üzerine büyük kayalar, tuğlalar, molotofkokteyli ve havai fişek fırlattığı kaydedildi.

İnşaat alanındaki malzemelerin göstericiler tarafından yakılarak tahrip edildiği ifade edilen açıklamada, 35 protestocunun gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Polis Şehri"nin (Cop City) inşasını protesto eden göstericilerin ilerleyen günlerde de gösterilerine devam edebileceği kaydedildi.