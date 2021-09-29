Olay California'nın San Jose şehrinde yaşandı.

İtfaiye aracındaki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bir polis memurunun yanan otomobilin sürücü koltuğundaki kişiyi çıkarıp sürükleyerek araçtan uzaklaştırdığı görüldü.

Yetkililer, sürücünün olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi.

Göreve 8 ay önce başlayan polis memuru, "Aklımdan geçen, onu hemen çıkarmam gerektiğiydi. Ne kadar hızlı, o kadar iyi." diye konuştu.