Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de polis, otoyolda yanan arabanın sürücüsünü böyle kurtardı
ABD'nin California eyaletinde bir polis memuru, otoyolda yanmakta olan arabadan şoförü çıkardı. O anlar itfaiye kamerasına yansıdı.
Olay California'nın San Jose şehrinde yaşandı.
İtfaiye aracındaki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bir polis memurunun yanan otomobilin sürücü koltuğundaki kişiyi çıkarıp sürükleyerek araçtan uzaklaştırdığı görüldü.
Yetkililer, sürücünün olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi.
Göreve 8 ay önce başlayan polis memuru, "Aklımdan geçen, onu hemen çıkarmam gerektiğiydi. Ne kadar hızlı, o kadar iyi." diye konuştu.
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