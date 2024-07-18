ABD'de Ohio Senatörü Vance, Trump'ın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti:

Vance, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde eski Başkan Donald Trump'ın kendisini başkan yardımcısı adayı göstermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD vatandaşlarını "ilk sıraya" koymak için çalışacağını belirten Vance, "Burada alçakgönüllülükle duruyorum ve ABD başkan yardımcısı adaylığınızı resmen kabul ettiğimi söylemekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Vance, Başkan Joe Biden'ın politikalarını eleştirerek, onun "çuvalladığını", bedelini ise ABD halkının ödediğini söyledi.

ABD'nin ucuz Çin malları ve yabancı işgücünün akınına uğradığını, gelecek yıllarda da ölümcül Çin fentanilinin (sentetik uyuşturucu) akınına uğrayacağını savunan Vance, ülkenin "ABD'yi ilk sıraya koyacak" liderlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Vance, Trump yönetiminin fabrikalarda daha fazla "Made in USA (ABD'de üretilmiştir)" damgası vuracağını dile getirerek, "Amerikalı işçilerin ücretlerini koruyacağız ve Çin Komünist Partisinin, orta sınıfını Amerikan vatandaşlarının sırtından inşa etmesini engelleyeceğiz." diye konuştu.

"Birlikte çocuklarımızı sadece mecbur kaldığımızda savaşa göndereceğiz." diyen Vance, gerektiğinde "Trump'ın, DEAŞ'ı ortadan kaldırması gibi" sert karşılık vereceklerini kaydetti.

Vance, "Sayın Başkan, bana duyduğunuz güveni asla karşılıksız bırakmayacağım. Bu ülke için sahip olduğunuz olağanüstü vizyona ulaşmanıza yardımcı olmak benim için büyük bir onurdur. Şimdi partiniz ne olursa olsun her Amerikalıya söz veriyorum, size sahip olduğum her şeyi vereceğim." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump, 15 Temmuz'da, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurmuştu.

James David Vance kimdir?

Vance, 1984'te Ohio'da doğdu ve lise eğitiminin ardından ABD ordusuna katılıp 2005 yılında Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak savaştı.

Ohio Devlet Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yale Hukuk Fakültesini bitiren Vance'ın, aynı zamanda "en çok satan kitaplar" listesine giren "Hillbilly Elegy" başlıklı biyografisi bulunuyor.

Daha önce Trump'ı eleştiren ve ona "Amerika'nın Hitleri" diyen Vance, 2022'de siyasete atıldığından beri Trump'ı destekliyor.

2022'de Ohio Senatörü seçilen Vance, evli ve 3 çocuk sahibi.

Suikast girişiminden Biden'ı sorumlu tuttu

Vance'ın, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın kampanyası Trump'ı otoriter bir faşist olarak gösterdi. Bu retorik Trump'a suikast girişimine yol açtı." ifadelerini kullanması, ABD basınında Ohio Senatörü'nün başkan yardımcısı olmaması gerektiği yorumlarını beraberinde getirmişti.

İç politikada, Vance muhafazakar görüşleriyle biliniyor.

Ukrayna yorumlarıyla ön plana çıkıyor

Vance, ABD siyasetinde Ukrayna konusunda yorumlarıyla ön plana çıkan senatörler arasında yer alıyor.

"Irak'a ülkemi gururla temsil etmek için gittim ama gittiğimde bana yalan söylendiğini gördüm." ifadeleriyle ABD'nin Irak Savaşı sırasında yürüttüğü politikayı eleştiren Vance, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna politikasına da karşı çıkıyor.

Ukrayna'nın savaşta başarılı olmak için yeterli asker ve teçhizata sahip olmadığını ifade eden Vance, Biden yönetiminin de "net bir planı" bulunmadığını savunuyor.

Vance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın günün sonunda Rusya'ya bazı topraklarını bırakmak zorunda kalacağını ve bu savaşı bitirmemiz gerektiğini kabullenmek ABD'nin çıkarına olacaktır. Doğu Avrupa'da yüz binlerce masum sivilin yaşamını yitirdiğini ve büyük insani trajediyi düşündüğümüzde, buradaki ölümleri bitirmek hem bizim hem de onların çıkarına olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail yanlısı tutum sergiliyor

İsrail-Gazze konusunda da Biden yönetimini "esirlerin serbest bırakılmasını" sağlayamadığı için eleştiren Vance, İsrail'in "işi bitirmesine" imkan tanınması gerektiğini belirtiyor.

ABD üniversitelerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine de tepkili olan Vance, "Neyi savunduğunuz umrumda değil. Kamu alanlarımızı çöplüğe çeviremezsiniz. Kamplardan kurtulun. Yasaları uygulayın." diyerek karşı çıkmıştı.

İsrail yanlısı tutumuyla ön plana çıkan Vance, ABD'nin bu ülkeye gerekli desteği sağlaması gerektiğini savunuyor.