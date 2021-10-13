Washington’dan Pentagon yönüne giden bir metro treni raydan çıktı.

Arlington Mezarlığı’na yakın bir bölgede meydana gelen kaza sonrası olay yerine onlarca itfaiye aracı ve kurtarma ekibi gönderildi.

Ulaşımı sağlayan şirketten yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Metro tünelinin içinde bulunan 300’ün üzerindeki yolcu görevlilerin eşliğinde yüzlerce metre yürüyerek dışarı çıktı.

Kazanın sebebi netleşmezken hat üzerindeki tren seferleri uzun süre yapılamadı.