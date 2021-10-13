Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitinin artırılmasına onay
ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.
Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından ABD Senatosu'ndan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 206'ya karşı 219 oyla kabul edildi.
Borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Böylece, borç limitinin geçici olarak artırılmasıyla federal hükümetin temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.
Etiketler: ABD Ekonomik Düzenlemeler
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