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Dünya
AA 14.11.2024 10:46

ABD'de McDonald's ürünlerinde tespit edilen koli basili nedeniyle hasta sayısı 104'e çıktı

ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de McDonald's ürünlerinde tespit edilen koli basili nedeniyle hasta sayısı 104'e çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 14 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği belirtilerek, 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

CDC, 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.

Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

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