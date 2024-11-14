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Dünya
AA 14.11.2024 09:40

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, askeri buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Yatma beldesine baskın düzenledi.

Yatma Köy Meclisi Başkanı Ahmed Snober, İsrail askerlerinin Filistinli Bera Ahmed Nasır'ın evini boşaltmaya zorladığını daha sonra Nasır'ın 2 katlı evini yıktığını söyledi.

Snober, İsrail askerlerinin daha önce Nasır'ın Yatma ve Kabalan köyleri arasındaki bölgede kalan evini de yıktığını kaydetti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve taşınmazları "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkıyor.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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