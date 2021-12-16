Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de kuvvetli rüzgar tırı devirdi
ABD'nin Nebraska eyaletinde, otoyolda seyreden bir tır, şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı.
Tırın devrilme anı, Nebraska Eyalet Devriyesi'nin araç kamerasına yansıdı.
Konuya ilişkin resmi açıklamada, şoförün emniyet kemeri taktığı ve kazada yara almadığı kaydedildi.
Uusal Hava Servisi, çarşamba günü ABD'nin orta kesimlerindeki eyaletlerde hızı saatte 121 kilometreyi aşan 55'ten fazla şiddetli rüzgarın tespit edildiğini duyurmuştu.
Etiketler: ABD Fırtına Trafik Kazası
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