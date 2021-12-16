Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özlem Türeci Almanya cumhurbaşkanını seçen isimlerden birisi olacak
[Fotoğraf: Reuters]
İlk koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı, bilim insanı Özlem Türeci, gelecek yıl Almanya cumhurbaşkanına karar verenlerden biri olacak. Türeci, ülkede Cumhurbaşkanını belirleyen Federal Kongre'ye delege seçildi.
BioNTech'in kurucu ortağı, bilim insanı Özlem Türeci, Almanya'da cumhurbaşkanını belirleyen Federal Kongre'nin üyelerinden biri oldu.
Sosyal Demokrat Parti tarafından aday gösterilen Türeci onay aldı.
Özlem Türeci, 13 Şubat 2022'de Federal Kongre'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde 736 milletvekili ile birlikte oy kullanacak.
Federal Kongre 5 yılda bir ve sadece cumhurbaşkanını belirlemek için
Anayasal bir kurum olan Federal Kongre, sadece cumhurbaşkanını belirlemek üzere 5 yılda bir oluşturuluyor.
Fedeal Kongre'de, Alman Federal Meclisi milletvekilleri ile eyaletlerden seçilen delegeler de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı seçiminin ertesinde Federal Kongre'nin görevi sona eriyor ve dağılıyor.
Etiketler: Almanya
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