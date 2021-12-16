Arap koalisyonundan yapılan ve Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, İran destekli Husiler, Marib'in güneyine yönelik saldırı girişiminde bulundu.

Açıklamada, saldırı girişiminin engellenerek 250 Husi milisin öldürüldüğü ve 14 askeri aracın da kullanılmaz hale getirildiği bilgisi verildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.